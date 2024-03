Popó x Gui Grillo onde assistir ao vivo: Saiba dia, horário e onde assistir ao vivo a luta do tetracampeão mundial

Neste próximo sábado (23/03), veremos Popó novamente nos ringues para disputar o Danki Fight Show, combate onde o ex-boxeador irá encarar o empresário Guilherme Grillo. O confronto acontecerá no Stage Music Park, em Florianópolis.

De acordo com as informações do post de divulgação, os portões para o início do evento serão abertos às 15h (horário de Brasília), onde acontecerão apresentações de academias (16h), shows de DJs (18h), lutas de muay thai e jiu-jítsu, iniciando logo após as lutas do card principal, tendo o evento principal para às 22h, com Popó e Grillo no octógono.

Onde assistir a luta?

Até o momento, apenas a NDTV, emissora afiliada à Record em Florianópolis está confirmada para transmitir a cobertura do evento.

Card completo do Danke Fight Show