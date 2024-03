Sorteio do Palmeiras na Libertadores: Confira quais os possíveis adversários do Verdão na competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chegando forte em busca do título, o Palmeiras descobrirá nesta segunda-feira (18/03), quais equipes serão seus adversários na fase de grupos da Libertadores. O alviverde é uma das equipes cabeças de chave que estará no Pote A, do sorteio que acontece em Luque, Paraguai.

Chegando novamente sob o comando do português multicampeão, Abel Ferreira, o Palmeiras é uma das equipes favoritas para chegar na decisão e lutar pelo título, confirmando mais uma vez, o bom desempenho apresentado nos últimos anos.

O Verdão não precisará muito se preocupar com confrontos nacionais, visto que na fase de grupos, apenas o Botafogo pode aparecer como adversário da equipe, devido a sua classificação na fase preliminar, que o colocou no pote 4 do sorteio.

Confira os potes do sorteio

POTE 1: Fluminense, Palmeiras , River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU



Fluminense, , River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU POTE 2: Atlético-MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla



Atlético-MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona-EQU, Bolívar e Junior Barranquilla POTE 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres



San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios e Talleres POTE 4: Caracas, Liverpool-URU, Huachipato, Cobresal, Palestino, Colo-Colo, Botafogo e Nacional-URU.

Quais os possíveis adversários do Palmeiras na Libertadores?

O Palmeiras irá encarar qualquer equipe dos potes 3 e 4, porém no 2, o único clube que não pode enfrentar na fase de grupo é o Atlético-MG.

Onde acompanhar o sorteio?

O sorteio da Conmebol Libertadores que acontece nesta segunda (18), será transmitida ao vivo pela ESPN, TV fechada, Star+ e Paramount+, serviços de streaming. O torcedor que desejar pode acompanhar ao vivo pelo canal do SBT Sports, no Youtube.