Chaveamento CBLoL 2024 Playoffs: Veja data de paiN x KaBuM! e RED Canids x Los Grandes

Quartas de finais da chave superior do Campeonato Brasileiro de League of Legends começam nesta sexta-feira, 22 de março

Em busca do título! Os Playoffs do 1º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL 2024) começam nesta sexta-feira (22). Com a Vivo Keyd Stars e a LOUD já garantidas nas semifinais, a briga deste final de semana fica entre a RED Canids, paiN Gaming, KaBuM! e Los Grandes.

A paiN enfrenta a KaBuM! em jogo que abre as quartas de finais do CBLoL já nesta sexta-feira, a partir das 18h, horário de Brasília. As equipes se enfrentam em uma série Melhor de Cinco. Isto é, quem vencer três partidas primeiro avança de fase.

O vencedor de paiN x KaBuM! irá encarar a Vivo Keyd Stars, enquanto o derrotado cai para a Chave Inferior.

Já do outro lado da Chave Superior, a RED Canids enfrenta a Los Grandes, valendo a chance de encarar a LOUD na outra semifinal. O duelo está marcado para acontecer no sábado (23), a partir das 13h, de Brasília.

Chaveamento do CBLoL 2024

Chaveamento dos Playoffs do CBLoL 2024 - Reprodução/Riot Games

Playoffs CBLoL 2024: Veja data e horário dos confrontos

22/03, sexta-feira

Série 1: paiN Gaming x KaBuM! - 18h (horário de Brasília)

23/03, sábado

Série 2: RED Canids x Los Grandes - 13h (horário de Brasília)

Próximos jogos

30 de março, sábado: Semifinal Chave Superior [Série 3]

Vivo Keyd Stars x Vencedor Série 1

31 de março, domingo: Semifinal Chave Superior [Série 4]

LOUD x Vencedor Série 2

5 de abril, sexta-feira: Rodada 1 Chave Inferior [Série 5]

Perdedor Série 4 x Perdedor Série 1

6 de abril, sábado: Rodada 1 Chave Inferior [Série 6]

Perdedor Série 3 x Perdedor Série 2

7 de abril, domingo: Final da Chave Superior [Série 7]

Vencedor Série 3 x Vencedor Série 4

13 de abril, sábado: Rodada 2 Chave Inferior [Série 8]

Vencedor Série 5 x Vencedor Série 6

14 de abril, domingo: Final da Chave Inferior [Série 9]

Perdedor Série 7 x Vencedor Série 8

20 de abril, sábado: Grande Final [Série 10]

Vencedor Chave Superior x Vencedor Chave Inferior

Onde assistir ao CBLoL ao vivo e online?

Os confrontos do CBLoL são transmitidos ao vivo e de forma online pelos canais oficiais da Riot Games, na Twitch e no YouTube.