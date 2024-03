Atlético-MG demite Felipão e terá novo treinador para Final contra o Cruzeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Felipão não é mais técnico do Atlético-MG! Em comunicado oficial publicado em suas redes sociais, o Galo comunicou a saída do treinador de 75 anos na manhã desta quarta-feira (20).



Segundo informado na publicação, a saída de Felipão, e de seu auxiliar Carlos Pracidelli, se deu de forma consensual. O contrato ia até o fim deste ano, 2024 e previa multa de três meses de salário, segundo informações do ge.

A saída se dá mesmo após a classificação à Final do Campeonato Mineiro, onde enfrentará o Cruzeiro, em dois jogos, nos dias 30 de março e 6 de abril. Os motivos seriam o mau desempenho da equipe em campo, além da má relação do treinador com a imprensa e torcedores.

Com o prazo de 10 dias para o primeiro jogo da decisão, em função da Data Fifa, a cúpula do Galo agora terá que buscar um novo treinador ou seguir com Lucas Gonçalves, auxiliar do próprio clube, que assume os treinamentos na vacância do cargo deixado por Felipão.

Novo treinador do Galo; veja nomes

Segundo o ge, o Atlético-MG têm interesse em três a quatro nomes, sendo dois deles os argentinos Juan Pablo Vojvoda, atual treinador do Fortaleza, e Gabriel Milito, ex-jogador da seleção argentina e Barcelona, e que, como treinador comandou clubes como Estudiantes, Independiente e Argentino Juniors, além do O'Higgins, do Chile.

O nome de Vojvoda seria o preferido da diretoria alvinegra, mas há o entendimento de que muito dificilmente ele deixe o Fortaleza, dado o histórico recorrente de recusas em assumir outros projetos quando sondado.