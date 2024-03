Daniel Alves vai ser solto quando? Veja possível data de saída do ex-jogador do presídio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Daniel Alves deve sair da prisão nesta quinta-feira (21). Após acordo para pagar fiança milionária de um milhão de euros (quase R$ 6 milhões), o ex-jogador deve sair do presídio Brians 2, que fica nos arredores de Barcelona, na Espanha, amanhã.

A informação é do jornal La Vanguardia, de Barcelona. Os advogados de Daniel Alves correram para pagar a fiança até 10h30, no horário de Brasília, e 14h30, no horário de Madrid, mas isso não foi possível devido ao alto valor da fiança, algo não esperado pela defesa do ex-jogador.

Assim, o jogador só poderá sair nesta quinta-feira, caso o valor seja realmente depositado. A equipe de Daniel Alves recorreu ao pai de Neymar para angariar os fundos e pode pagar à Justiça da Espanha.

Caso tudo ocorra a tempo, Daniel Alves seria solto nesta quinta-feira e responderia o recurso do processo em liberdade. Para isso, ele se comprometeu a entregar seus passaportes (espanhol e brasileiro), além de manter total distanciamento (físico ou virtual) da vítima.

Recentemente, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual. No entanto, a corte decidiu deixar o lateral fora da prisão enquanto os recursos são julgados.