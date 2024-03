Fortuna de Daniel Alves: jogador vive disputa judicial com ex-esposa e contas bancárias estão bloqueadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (20/03) foi anunciado que a 21ª Seção do Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória da defesa do jogador Daniel Alves. O brasileiro, acusado de agressão sexual, havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão e cumpria preventiva há 14 meses.

Por votação, a corte optou por manter Daniel fora da prisão até que os recursos sejam julgados, com o pagamento da fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões) e passaportes brasileiro e espanhol retirados, além de ficar afastado e sem entrar em contato com a vítima.

É importante relembrar que o lateral passa por problemas financeiros e judiciais envolvendo Dinorah Santana, sua ex-esposa, que levaram ao bloqueio de suas contas.

Desde agosto do ano passado, devido a ação por não pagamento de pensão alimentícia, foram bloqueados cerca de R$ 7 milhões das contas bancárias do ex-atleta e 30% do que ele recebe do São Paulo, devido a acordo para o pagamento dos salários atrasados.

O valor de 150 mil euros (R$ 801 mil), pago em uma indenização antes do julgamento para que a vítima retirasse a acusação, foi doado pela família do ex-companheiro de equipe Neymar, transferido pelo pai do jogador do Al-Hilal.

Acontece que a denunciante não aceitou o valor oferecido, mas como a defesa do ex-Barcelona não o retirou, a Justiça da Espanha interpretou o pagamento como um atenuante da pena.

Enquanto os advogados da vítima demandavam pena máxima, de 12 anos, o Ministério Público havia proposto nove anos de prisão para Daniel Alves.

Por fim, o jogador foi condenado a quatro anos e meio, mais cinco anos de liberdade vigiada pelo crime de agressão sexual contra uma mulher em dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona.