Fase de grupo da Libertadores: Saiba dia, horário e onde assistir os jogos dos times brasileiros na Libertadores 2024

Principal competição continental contará com sete equipes brasileiras na fase de grupos

A Conmebol divulgou as datas, horários e onde serão transmitidas as partidas dos clubes brasileiros pela fase de grupos da Libertadores. As transmissões dos jogos ficaram por conta da: Globo, ESPN, Star+ e Paramount+.

Após o sorteio que aconteceu nesta última segunda (18), Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, descobriram quais grupos ficaram, além dos adversários que terão pela frente na luta pelo principal título do continente.

Confira dias, horários e onde assistir todos os jogos dos times brasileiros na Libertadores

Grupo A - Fluminense.

03/04 - 21h30 - Alianza Lima x Fluminense - Onde assistir: Globo e Paramount



09/04 - 21h - Fluminense x Colo-Colo - Onde assistir: Paramount



25/04 - 19h - Cerro Porteño x Fluminense - Onde assistir: Paramount



09/05 - 21h - Colo-Colo x Fluminense - Onde assistir: Espn / Star +



16/05 - 21h - Fluminense x Cerro Porteño - Onde assistir: Espn / Star +



29/05 - 21h30 - Fluminense x Alianza Lima - Onde assistir: Globo e Espn / Star +

Grupo B - São Paulo

04/04 - 21h - Talleres x São Paulo - Onde assistir: Paramount



10/04 - 21h30 - São Paulo x Cobresal - Onde assistir: Globo e Espn / Star +



25/04 - 21h - Barcelona x São Paulo - Onde assistir: Espn / Star +



08/05 - 21h30 - Cobresal x São Paulo - Onde assistir: Globo e Paramount



16/05 - 21h - São Paulo x Barcelona - Onde assistir: Espn / Star +



29/05 - 21h30 - São Paulo x Talleres - Onde assistir: Globo e Paramount

Grupo C - Grêmio

02/04 - 21h - The Strongest x Grêmio - Onde assistir: Paramount



09/04 - 19h - Grêmio x Huachipato - Onde assistir: Paramount



23/04 - 19h - Estudiantes x Grêmio - Onde assistir: Espn / Star +



08/05 - 19h - Huachipato x Grêmio - Onde assistir: Espn / Star +



15/05 - 19h - Grêmio x Estudiantes - Onde assistir: Paramount



29/05 - 19h - Grêmio x The Strongest - Onde assistir: Espn / Star +

Grupo D - Botafogo

03/04 - 19h - Botafogo x Junior Barranquilla - Onde assistir: Espn / Star +



11/04 - 19h - LDU x Botafogo - Onde assistir: Espn / Star +



24/04 - 19h - Botafogo x Universitario - Onde assistir: Espn / Star +



08/05 - 21h30 - Botafogo x LDU - Onde assistir: Globo e Espn / Star +



16/05 - 23h - Universitario x Botafogo - Onde assistir: Paramount



28/05 - 19h - Junior Barranquilla x Botafogo - Onde assistir: Espn / Star +

Grupo E - Flamengo

02/04 - 19h - Millonarios x Flamengo - Onde assistir: Espn / Star +



10/04 - 21h30 - Flamengo x Palestino - Onde assistir: Globo e Paramount



24/04 - 21h30 - Bolivar x Flamengo - Onde assistir: Globo e Paramount



07/05 - 21h Palestino x Flamengo - Onde assistir: Espn / Star +



15/05 - 21h30 - Flamengo x Bolivar - Onde assistir: Globo e Paramount



28/05 - 21h - Flamengo x Millonarios - Onde assistir: Espn / Star +

Grupo F - Palmeiras

03/04 - 21h30 - San Lorenzo x Palmeiras - Onde assistir: Globo e Espn / Star +



11/04 - 21h - Palmeiras x Liverpool - Onde assistir: Espn / Star +



24/04 - 21h30 - Independiente del Valle x Palmeiras - Onde assistir: Globo e Espn / Star +



09/05 - 19h - Liverpool x Palmeiras - Onde assistir: Paramount



15/05 - 21h30 - Palmeiras x Independiente del Valle - Onde assistir: Globo e Espn / Star +



30/05 - 19h - Palmeiras x San Lorenzo - Onde assistir: Paramount

Grupo G - Atlético-MG

04/04 - 19h - Caracas x Atlético-MG - Onde assistir: Espn / Star +



10/04 - 19h - Atlético-MG x Rosario Central - Onde assistir: Espn / Star +



23/04 - 21h - Atlético-MG x Peñarol - Onde assistir: Paramount



07/05 - 19h - Rosario Central x Atlético-MG - Onde assistir: Paramount



14/05 - 19h - Peñarol x Atlético-MG - Onde assistir: Espn / Star +



28/05 - 19h - Atlético-MG x Caracas - Onde assistir: Paramount

