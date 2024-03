Inglaterra x Brasil, 23/03: Confira provável escalação do Brasil para amistoso contra Inglaterra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Seleção Brasileira encara a Inglaterra, no próxima sábado (23), às 16h, no Estádio Wembley, em Londres. O confronto iniciará a "Era Dorival" no comando do Brasil.

As equipes se enfrentaram pela última vez em 2017, em uma amistoso que terminou em 0x0.

Para esta partida, Dorival promete muitas mudanças em relação as escalações anteriores.

O trio de ataque, segundo a BandSports, será composto por Vini JR, Endrick e Rodrygo.

Confira equipe completa:

Bento; Yan Couto, Beraldo, Murilo e Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Jr.