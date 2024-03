Recife Vôlei faz ação para lotar Geraldão em decisão que pode valer vaga na Superliga

O Recife Vôlei está bem perto da uma vaga Superliga do ano que vem. Em duelo contra o Abel Modas/Brusque, a equipe recifense irá buscar a classificação para a final da Superliga B e a vaga na elite do vôlei nacional. O confronto ocorre em melhor de três partidas.

A primeira partida entre as duas equipes ocorre no dia 25, fora de casa. Depois, as duas partidas serão no Recife já que o Recife Vôlei tem a vantagem do mando de quadra. O primeiro jogo na capital pernambucana é no dia 28 de março. O confronto está marcado para as 18h e os ingressos já estão à venda pelo valor promocional de R$ 5 mais 1kg de alimento não perecível. Essas entradas são limitadas e a expectativa é que se esgotem ainda nesta semana.



O jogo contra o Abel, no dia 28, será o segundo da decisão pelo acesso para a Superliga A. O primeiro será na segunda-feira (25), em Brusque, às 21h, com transmissão pela SporTV. “Independente do resultado do primeiro jogo da semifinal, nós vamos precisar muito da torcida. Este é o momento de darmos as mãos em favor do Recife Vôlei na Superliga A. Passando pelo Abel, estaremos classificados para a elite do vôlei nacional. Vamos transformar o Geraldão em um verdadeiro caldeirão”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

Onde comprar ingressos para o jogo do Recife Vôlei

Os ingressos estão sendo vendidos no site www.ticketsimples.com.br. O bilhete promocional é para o anel superior. Para o inferior, a entrada será de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). “Temos certeza que o ingresso promocional vai esgotar rapidamente, ainda nesta semana. O Recife vai mostrar mais uma vez que tem a torcida mais apaixonada da Superliga B”, afirmou a levantadora Fabíola.

A aquisição dos ingressos de forma antecipada ajuda também na organização da partida. Caso todos os bilhetes sejam comercializados, é necessário montar toda uma estrutura para receber o torcedor de forma confortável e segura. “Estamos trabalhando muito porque esperamos a lotação máxima no Geraldão. Temos certeza de que teremos o maior público da Superliga B 2024”, afirmou a líbero Ju Paes