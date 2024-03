Com gol nos acréscimos, Náutico arranca empate do Sport na Copa do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em noite de Clássico dos Clássicos na Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (20) o Sport recebeu o Náutico em duelo eletrizante pela 6ª rodada da competição regional. O Leão vencia a partida por 2 a 1 até os acréscimos, mas acabou tomando o empate do Timbu com gol contra do zagueiro Nassom.

A bola rolou às 21h30 (de Brasília) na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O Sport começou a rodada na liderança e entrou em campo visando se manter no topo, apesar do técnico Mariano Soso ter ousado na escalação e poupado grande parte dos titulares.

Já o Timbu, entrou em campo visando repetir o desempenho do último encontro entre as equipes - que terminou em vitória alvirrubra por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano.

Com o resultado, o Sport foi desbancado da liderança do Nordestão pelo CRB, que soma os mesmos 11 pontos do Leão. O Náutico somou seu 6º ponto e seguiu na 4ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Treze, em caso de vitória da equipe paraibana nesta quinta-feira (21).

O jogo

Em clássico equilibrado na Arena de Pernambuco, a rede balançou em menos de 30 minutos de partida.

O Sport tinha a posse de bola no campo defensivo. O goleiro Thiago Couto passou a bola para Ítalo na entrada da grande área. O volante deu um passe errado na frente do gol e foi interceptado por Sousa, que chutou direto para o gol, abrindo o placar para o Náutico aos 27 do primeiro tempo.

Já aos 31 minutos, o Sport voltou a marcar com bola parada. Tití Ortiz foi para a cobrança de uma falta na entrada da grande área e aproveitou que o goleiro Vagner estava adiantado, mandando de cobertura.

No segundo tempo, o Sport entrou em campo buscando a virada. E conseguiu aos 16 minutos, após linda infiltração de Romarinho na grande área, batendo colocado no ângulo para tirar do goleiro Vagner.

O Timbu reagiu nos acréscimos. Aos 49 do segundo tempo, Danilo Belão jogou a bola para a pequena área e o zagueiro Nassom, do Sport, tirou errado e a bola acabou entrando no gol. Leão empatou com o Náutico por 2 a 2, na Arena de Pernambuco.

Próximos jogos

Tanto o Sport quanto o Náutico retornam aos gramados neste final de semana em mais uma rodada da Copa do Nordeste.

O Leão visita o ABC no próximo sábado, dia 23, com a bola rolando a partir das 16h. Já o Timbu, tem duelo marcado contra o CRB no domingo (24), no Estádio dos Aflitos, às 19h.

Ficha do Jogo: Sport x Náutico

6ª rodada da Copa do Nordeste 2024

Sport: Thiago Couto; Pedro Lima, Roberto Rosales, Alisson Cassiano e Nassom; Felipinho, Ítalo (Felipe), Fábio Matheus, Lucas Lima (Alan Ruiz) e Tití Ortiz; Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso.

Náutico: Vagner; Arnaldo (Danilo Belão), Guilherme Matos, Matheus Santos e Diego Matos; Sousa, Marcos Junior e Marco Antonio; Cléo Silva (Kauan Maranhão), Luiz Paulo (Thalissinho) e Paulo Sergio. Técnico: Allan Aal.

Data: Quarta-feira, 20 de março de 2024

Quarta-feira, 20 de março de 2024 Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA - FIFA) e Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Gols: Tití Ortiz, aos 31 do 1º tempo; Romarinho, aos 16 do 2º tempo (S); Sousa, aos 27 do 1º tempo, Nasson - contra - aos 49 do 2º tempo (N).