Resultados Copa do Nordeste hoje (20/03): Veja os placares desta quarta-feira

Confira os placares desta quarta-feira (20) na Copa do Nordeste

A 6ª rodada da Copa do Nordeste 2024 começou a todo vapor. Dando jus à fama de "Copa dos Clássicos", quatro confrontos locais foram realizados nesta quarta-feira (20), além de outros dois grandes confrontos.

Às 19h, o América-RN entrou em campo em clássico potiguar diante do ABC, na Arena das Dunas - em Natal-RN. No mesmo horário, o CRB recebeu a Juazeirense no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

Fechando a série de jogos às 19h, Ríver e Altos entraram em campo em mais um duelo pela 6ª rodada.

A bola rolou para mais três clássicos a partir das 21h30. Sport e Náutico entraram em campo na Arena de Pernambuco, enquanto o Bahia recebeu o Vitória - na Arena Fonte Nova - e o Fortaleza encarou o Ceará na Arena Castelão.

Nesta quinta-feira (21), as últimas duas partidas da rodada serão realizadas: Itabaiana x Maranhão e Treze x Botafogo-PB, ambos confrontos às 19h, horário de Brasília.

Resultados da Copa do Nordeste hoje (20/03)

19h - América-RN 1 x 0 ABC

19h - CRB 3 x 1 Juazeirense

21h30 - Bahia 2 x 1 Vitória

21h30 - Sport 2 x 2 Náutico

21h30 - Fortaleza 0 x 1 Ceará

Quinta-feira (21)

19h - Itabaiana x Maranhão

19h - Treze x Botafogo-PB

Classificação atualizada

Grupo A

Grupo B