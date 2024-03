Terceira fase da Copa do Brasil 2024: Veja as datas dos jogos, potes e premiação que está em jogo na competição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A emoção vai aumentar na terceira fase da Copa do Brasil, onde 32 clubes de todas as regiões do país entram em campo com o sonho do título nacional vivo, mas desta vez com jogos de ida e volta.

Serão 20 equipes que lutaram na 1ª e 2ª fase da competição e outras 12 que já estavam com suas vagas asseguradas, e estrearão na temporada 2024 da Copa do Brasil.

Todos os confrontos e mandos de campo serão definidos por sorteio. Até o momento, a data ainda não foi divulgada, porém na matéria abaixo, você poderá descobrir quando acontecerão os jogos e em quais potes cada time se encontra.

Potes do sorteio da Copa do Brasil

Os 32 times que participam do sorteio serão divididos em dois potes (1 e 2), de acordo com ranking da CBF. Os 16 times que estiverem melhores posicionados estarão no Pote A, enquanto os 16 restantes integram o Pote B.

Ao ser selecionado a equipe do Pote A, um time que está no B será sorteado para compor o duelo da terceira fase.

Confira a divisão dos potes

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.

Pote 2: Águia de Marabá, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga.

Quando serão os jogos?

A partir da terceira fase da competição nacional, os jogos serão de ida e volta.

Ida: A partir do dia 01 de maio de 2024;

Volta: A partir do dia 22 de maio de 2024.

Vale ressaltar que não está mais valendo a regra do gol fora. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Premiação da competição

Os times que avançarem para as oitavas de final do torneio nacional receberão de premiação R$ 3,3 milhões.

