Classificação Copa do Nordeste atualizada: Sport cai na tabela e Bahia confirma liderança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quem lidera o Grupo A e o Grupo B da Copa do Nordeste

COPA DO NORDESTE

Mudança na classificação! Após seis partidas da 6ª rodada da Copa do Nordeste, realizada nesta quarta (20), a tabela do Grupo A sofreu algumas alterações, enquanto o Grupo B pode acabar mudando nesta quinta-feira (21).

Quatro clássicos foram realizados nesta noite. O América-RN venceu o ABC por 1 a 0 e somou sete pontos, mas ainda não saiu da lanterna do Grupo A. Já o Elefante da Frasqueira está na 6ª colocação do Grupo B, com 4 quatro pontos.

Já em Pernambuco, o Náutico arrancou o empate diante do Sport, nos acréscimos, deixando a partida em 2 a 2. O Leão da Ilha, que liderava o Grupo A, acabou perdendo a posição para o CRB, que venceu a Juazeirense por 3 a 1. Já o Timbu se manteve na 4ª posição do Grupo B, com seis pontos.

Com a derrota, a Juazeirense se manteve na 7ª posição, à frente apenas do Itabaiana, que joga nesta quinta-feira. O Timbu ainda pode ser ultrapassado pelo Treze, que encara o Botafogo-PB também nesta quinta.

Já o Bahia superou o Vitória, de virada, e confirmou a classificação e a liderança do Grupo B. O Leão da Barra acabou sendo ultrapassado pelo Ceará, que assumiu a 4ª colocação ao vencer o Fortaleza por 1 a 0.

Classificação atualizada

Grupo A

Grupo B