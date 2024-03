Daniel Alves não paga fiança e segue preso; Pai de Neymar diz que assunto "terminou"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Daniel Alves seguirá preso por pelo menos mais um dia. Isso porque o ex-jogador, condenado na Espanha por estupro a quatro anos e meio de prisão, não pagou a fiança estipulada pela Justiça - cerca de R$ 5,4 milhões.

Os advogados de Daniel Alves tinha até 10h (no horário de Brasília) e 14h (no horário da Espanha) para pagar a fiança. Como esse prazo se esgotou, o ex-jogador só poderá sair nesta sexta-feira (22), mediante pagamento.

Caso o pagamento da fiança não seja feito até às 10h desta sexta-feira (22), sempre lembrando que no horário de Brasília, Daniel Alves ficará o fim de semana preso, já que o serviço da Audiência Provincial de Barcelona só funciona de segunda à sexta.

Daniel Alves teve a liberdade provisória autorizada na última quarta-feira (20), em audiência da Justiça de Barcelona. Para isso, foi estipulada a fiança de R$ 5,4 milhões, a entrega dos passaportes (espanhol e brasileiro), além da proibição total de contato com a vítima.

Daniel Alves está preso há 14 meses em Barcelona.

Pai de Neymar se esquiva de envolvimento com Daniel Alves

Especulado como possível pagador da fiança de Daniel Alves, o pai de Neymar emitiu nota nesta quinta-feira se esquivando do assunto. Admitiu que chegou a ajudar Daniel com 150 mil euros, quase R$ 1 milhão, mas que no atual momento não estaria envolvido no pagamento da fiança. Ainda pontuou que o assunto para a família dele está encerrado. Confira a nota:

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo.

Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais.

Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou.

Agora ponto final!”