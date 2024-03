MC Elloco, que morreu nesta quinta-feira (21), criou música que comandou festa de Caça-Rato em título do Santa Cruz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Torcedor do Santa Cruz, cantor fez parte de momentos históricos do tricolor

O brega pernambucano está de luto! Morreu nesta quinta-feira (21/03), Cleiton Silva, o MC Elloco, que fazia dupla com Shevchenco, após sofrer um infarto e não resistir. O cantor tinha 34 anos e era um torcedor fiel do Santa Cruz.

Figurinha carimbada em eventos de MCs no Recife, Elloco nunca escondeu sua paixão pelo tricolor do Arruda, tendo uma de suas músicas embalado momentos emblemáticos do jogador, Flávio Caça Rato, na época em que defendia o Santa Cruz.

A música "Sou Favela" fez parta da comemoração do tricampeonato pernambucano, tornando-se o hino do título de 2013, principalmente o refrão que conta com dancinha inventada pelo CR7 do Arruda: 'Discai, Discai, dibica, dibica'.

Confira abaixo o encontro de Caça Rato com os MCs Shevchenko e Elloco.

Morte

O MC Elloco passou mal na manhã desta quinta (21), chegando a ser socorrido para a Policlínica Amaury Coutinho, na Zona Norte do Recife, falecendo no local.

Homenagem

O influenciador pernambucano Ney Silva, assim como Elloco, torcedor do Santa Cruz, postou em suas redes sociais um post homenageando o cantor e companheiro nas torcidas pelo tricolor do Arruda.

Nas imagens, os dois estão no gramado do estádio, ambos vestindo a camisa camisa do tricolor com a legenda: "para sempre em nossos corações".