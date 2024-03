Santa Cruz presta homenagem a MC Elloco, torcedor tricolor que faleceu nesta quinta (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Música do cantor embalou título pernambucano em 2013

O Santa Cruz lamentou na tarde desta quinta-feira (21/03), por meio de suas redes sociais, o falecimento de Cleiton Silva, o MC Elloco, um dos principais cantores de brega funk de Pernambuco e torcedor do clube.

O tricolor do Arruda fez questão de falar sobre a contribuição do cantor para que o estilo musical se espalhasse pelo país, com sua dupla, Shevchenko.

"Lamentamos profundamente o falecimento de Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco, um torcedor coral que foi uma figura fundamental na disseminação do brega funk em todo o Brasil. Ele contribuiu significativamente para levar a rica cultura de Pernambuco para o mundo. Nossos pensamentos e solidariedade estão com sua família, amigos e admiradores neste momento difícil".

O MC fez parte da época de ouro do Santa Cruz, tendo sua música "Sou Favela" embalando o tricampeonato do tricolor pernambucano em 2013. Na ocasião, o atacante Flávio Caça Rato cantou e dançou sua música na comemoração, fazendo com que o refrão 'Discai, Discai, dibica, dibica', ficasse na mente de todos.

Confira no vídeo abaixo o momento do encontro entre o CR7 do Arruda e dos cantores

Morte

Aos 34 anos, Elloco passou mal na manhã desta quinta (21), chegando a ser socorrido para a Policlínica Amaury Coutinho, na Zona Norte do Recife, falecendo no local. O cantor deixa esposa e um filho.