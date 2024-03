3ª Fase da Copa do Brasil: Saiba tudo sobre o sorteio e possíveis confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Copa do Brasil

Dos 92 times que começaram a competição em fevereiro, apenas 32 seguem vivos para a 3ª fase da Copa do Brasil 2024!

Dessas 32 equipes, 20 vieram da 1ª e 2ª fases e outras 12 farão sua estreia, sendo elas as equipes que disputam a Libertadores desta temporada, o Athletico-PR e os campeões das edições de 2023 da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Os confrontos serão definidos por sorteio, com data ainda a ser definida pela CBF.

Confira, a seguir:

Formato do sorteio



Potes do sorteio

Regulamento da 3ª fase

Data dos jogos

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024

O sorteio dividirá os 32 times em 2 potes (Pote 1 e Pote 2) de acordo com o Ranking da CBF.

Os 16 melhores ranqueados figurarão no Pote A, enquanto os 16 últimos figurarão no Pote B.

Uma equipe de um pote enfrentará a do outro, sem qualquer tipo de bloqueio, confira os potes:

Potes do sorteio:

Pote 1: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo

Pote 2: Águia de Marabá, Amazonas, América-RN, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sousa, Sport, Vasco, Vitória e Ypiranga

Nesse sentido, poderemos ter alguns clássicos já na terceira fase, como Bahia x Vitória, Flamengo x Vasco, etc.

Mandos de campo:

Uma vez definidos os confrontos, será realizado um outro sorteio, na mesma cerimônia, para definir os mandos de campo.

Regulamento da 3ª fase da Copa do Brasil

Nesta fase, os confrontos serão definidos em jogos de ida e volta.

Não haverá regra do gol fora e, em caso de empate no agregado das duas partidas, a decisão será nos pênaltis.

Data dos jogos e premiação

Segundo o Calendário da CBF, os confrontos acontecerão entre 1 e 22 de maio, com os jogos de ida acontecendo na semana do dia 1 e os jogos da volta na semana do dia 22.

A premiação será de R$ 3,3 milhões para os times que avançarem às oitavas-de-final. Os times que disputam a terceira fase recebem R$ 2,1 milhões.

Calendário da Copa do Brasil