Copa do Nordeste: ABC x Sport duelam ao vivo na tela da TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ABC x Sport se enfrentam neste sábado (23), às 20h30 (de Brasília), no estádio Frasqueirão, em Natal. Com transmissão exclusiva da TV Jornal, o duelo é válido pela sétima e penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Ambos os times estão de olho na classificação para as quartas de final do Regional.

De um lado, o ABC, com quatro pontos e ocupa a sexta colocação do Grupo B. O quarto colocado, e abrindo o G-4 de classificação, é o Náutico com dois a mais. Do outro, o Sport é o vice-líder do Grupo A com 11 pontos, a mesma pontuação do primeiro colocado CRB e apenas dois a mais que o quinto lugar Ceará.

Vale lembrar que a primeira fase da Copa do Nordeste é decidida em oito rodadas com jogos só de ida. Além disso, os times do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final e ainda ganham a premiação de R$ 524 mil.

ABC x Sport

Partida : ABC x Sport.



: ABC x Sport. Local : Estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.



: Estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Horário : 20h30 (de Brasília).



: 20h30 (de Brasília). Onde assistir ao vivo: TV Jornal/SBT (TV aberta), Nosso Futebol (pay-per-view) e Dazn (streaming).

Arbitragem de ABC x Sport

O trio de arbitragem de ABC x Sport é todo oriundo do Maranhão. Paulo José Souza Mourão comanda a partida, com Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva como assistentes.

Sport não vence há quatro jogos

Há quatro jogos sem vencer, o Sport entra em campo precisa do triunfo sobre o ABC para melhorar a sequência e não correr risco de deixar escapar a classificação.

No time titular, o técnico Mariano Soso não deve ter grandes problemas para escalação. Rafael Thyere, por causa de problemas musculares, não deve aparecer na lista de relacionados novamente.

A provável escalação do Sport é com Caíque França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán, Felipinho, Felipe, Alan Ruiz, Lucas Lima, Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho.

ABC não vence há onze jogos

O ABC vive um jejum de vitórias maior que o Sport. Nos últimos 11 jogos, empatou nove e perdeu dois. Mais ainda que o Leão, precisa do triunfo para melhorar o clima no decorrer da temporada e entrar no G-4 do Grupo B do Nordestão.

Dois ex-jogadores do time rubro-negro integram a equipe potiguar. São eles: o goleiro Carlos Eduardo e o atacante Búfalo.

A provável escalação do ABC é com Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson, Romário, Daniel, Erick Varão, Douglas Skilo, Diego Jardel, Daniel Cruz e Búfalo.