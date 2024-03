Escalação da Seleção Brasileira: Com jogador do Flamengo, o time titular para amistoso contra Inglaterra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (22), o técnico Dorival Júnior concluiu o último treino da Seleção Brasileira antes do primeiro amistoso desta Data Fifa, diante da Inglaterra. Com isso, o esboço do que virá a ser o primeiro time titular na estreia do treinador já foi formado. O Brasil encara os ingleses às 16h deste sábado (23), em Wembley - Londres (Inglaterra).

A Seleção Brasileira contou com inúmeros nomes inéditos na lista de convocados. Com um novo comando no elenco, também é natural que tenha diversas novidades no time titular. O primeiro deles é o goleiro Bento, que estreia na seleção principal do Brasil como o 'camisa 1'.

Danilo retorna ao time titular, na lateral-direita, e deve carregar a braçadeira de capitão. Completando a linha defensiva, os também estreantes Beraldo e Fabrício Bruno devem compôr a dupla de zagueiros, enquanto Wendell vai para a lateral-esquerda.

No meio, Bruno Guimarães e João Gomes serão os volantes da partida, enquanto Lucas Paquetá será o meio-campista que fará a função de "camisa 10".

No ataque, Raphinha deve estar na ponta-direita, enquanto Vinícius Júnior será o ponta-esquerda e Rodrygo atua no centro do ataque, podento jogar como centro-avante ou "falso 9".

Escalação provável da Seleção Brasileira contra a Inglaterra

Bento; Danilo, Beraldo, Fabrício Bruno e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Onde assistir Brasil x Inglaterra ao vivo e online

A bola rola com transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, no Sportv, na TV fechada, e no Globoplay, via streaming.