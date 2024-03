Fórmula 1: Logan Sargeant está fora do GP da Austrália; Williams dá carro a Albon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta sexta-feira (22/03) a Williams confirmou ter tomado uma decisão difícil para o GP da Austrália da temporada da Fórmula 1 2024. Para a corrida deste domingo no circuito de Melbourne, a equipe optou por emprestar o chassi de Logan Sargeant a Alexander Albon, deixando o norte-americano de fora da etapa.

A decisão foi tomada devido ao acidente sofrido por Albon no primeiro treino livre. Na sessão, o piloto acabou acertando com violência o muro de proteção após escapara na curva 6. Como consequência, o motor, caixa de câmbio e principalmente o chassi do FW45 foram comprometidos ao ponto de o tirar do segundo treino livre.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

A equipe, por não ter um chassi extra para o carro do anglo-tailandês, afirmou em comunicado que irá designar o carro de Logan Sargeant para que Alex possa correr o restante do final de semana.

“Embora Logan não deva sofrer com um erro que não cometeu, cada corrida conta quando o pelotão intermediário está mais apertado do que nunca, por isso tomamos a decisão com base em nosso melhor potencial para marcar pontos neste fim de semana”, defendeu o chefe da equipe, James Vowles.

O piloto americano descreveu sua saída como o momento mais difícil de sua carreira. “Entretanto, estou aqui completamente pela equipe e continuarei contribuindo de todas as maneiras que puder neste fim de semana para maximizar o que podemos fazer”, explicou Sargeant.