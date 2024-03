Inglaterra x Brasil: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 23/03/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Inglaterra x Brasil duelam neste sábado (23), às 16h, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. A partida amistosa é a primeira da Seleção Brasileira na temporada 2024 e ainda marca o primeiro embate da Canarinho sob o comando do técnico Dorival Júnior.

A seleção verde e amarela também vai estrear na Europa os novos uniformes fabricados pela fornecedora de material esportivo - a Nike. O Brasil jogará com a camisa azul. O manto ainda terá uma homenagem a Zagallo, ídolo que faleceu em janeiro aos 92 anos.

Ex-comandante do São Paulo, Dorival Júnior foi contratado após o fracasso na negociação com o italiano Carlo Ancelotti, além da sequência de derrotas do interino Fernando Diniz. Depois da Inglaterra, o Brasil encara mais um amistoso na Europa: visita a Espanha, na terça-feira (26), às 17h30, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Inglaterra x Brasil

Partida : Inglaterra x Brasil.



: Inglaterra x Brasil. Local : Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.



: Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Horário : 16h (de Brasília).



: 16h (de Brasília). Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Esses dois jogos contra a Inglaterra e a Espanha são os primeiros de Dorival Júnior na Seleção Brasileira e também os únicos antes da Copa América. O torneio começa no dia 20 de junho e o Brasil estreia quatro dias depois.

Brasil cheio de novidades

Na estreia sob o comando do Brasil, o técnico Dorival Júnior irá promover algumas novidades no time principal. São elas: as estreias do goleiro Bento, os zagueiros Fabrício Bruno e Beraldo, o lateral-esquerdo Wendell e o volante João Gomes.

Além dele, o meia Lucas Paquetá, do West Ham, retorna ao time titular da Seleção Brasileira. Ele estava afastado após ter o nome envolvido em um suposto esquema de apostas na Inglaterra.

A provável escalação do Brasil é com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendell, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Inglaterra com dois desfalques

A Inglaterra vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Foram eles: as vitórias contra Escócia, Austrália, Itália e Malta, além do tropeço diante da Macedônia do Norte. Os atacantes Harry Kane e Saka desfalca o time do técnico Gareth Southgate

A provável escalação da Inglaterra é com Pickford, Walker, Maguire, Stones, Joe Gomes, Rice, Gallagher, Bellingham, Rashford, Watkins e Foden.