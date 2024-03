Náutico x CRB: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações - 24/03/2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Náutico x CRB se enfrentam neste domingo (24), às 19h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste. O Timbu e o Galo da Pajuçara estão na briga por uma vaga nas quartas de final. A classificação ainda possui um incentivo a mais: a premiação de R$ 524 mil.



No Grupo B, o Náutico é o quarto colocado com seis pontos, a mesma pontuação do quinto lugar Treze. Já o CRB ocupa a liderança do Grupo A com 11 pontos, empatado com o vice-líder Sport e dois a mais que o quinto lugar Ceará.

Vale lembrar que a primeira fase da Copa do Nordeste é decidida em oito rodadas com jogos só de ida. Além disso, os times do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final.

Náutico x CRB

Partida : Náutico x CRB.



: Náutico x CRB. Local : Estádio dos Aflitos, em Recife.



: Estádio dos Aflitos, em Recife. Horário : 19h (de Brasília).



: 19h (de Brasília). Onde assistir ao vivo: Nosso Futebol (pay-per-view) e Dazn (streaming).

Arbitragem de Náutico x CRB

O trio de arbitragem de Náutico x CRB é todo oriundo do Piauí. Antônio Dib Moraes de Sousa comanda a partida, com Alisson Lima Damasceno e André da Silva Andrade como assistentes.

Náutico com desfalques para decisão

Precisando da vitória, o Náutico enfrenta o CRB com dois desfalques: o zagueiro Robson Reis (tornozelo) e o volante Lorran (coxa), ambos vetados pelo departamento médico. Em compensação, o zagueiro Joécio está liberado após sofrer uma lesão grau um na coxa.

O Timbu ainda venceu como mandante na Copa do Nordeste. Foram duas derrotas (Botafogo-PB e River) e um empate (Ceará). Por outro lado, o Náutico tem um retrospecto positivo diante do CRB. Nunca perdeu para o time alagoano no Regional: são quatro vitórias e dois empates.

A provável escalação do Náutico é com Vagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos (Joécio), Diego Matos, Sousa, Marco Antônio, Patrick Allan, Thalissinho, Ray Vanegas e Paulo Sérgio.

CRB do velhos conhecidos do Timbu

O CRB conta com dois velhos conhecidos dos alvirrubro. São eles: o técnico Daniel Paulista, ex-jogador do Náutico na histórica campanha de reação na Série A de 2007, e o lateral-direito e prata da casa Hereda. Para o jogo contra o Timbu, o time alagoano não irá contar com o meia Jorginho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

A provável escalação do CRB é com Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Saimon, Willian Formiga, Falcão, Rômulo, Gegê, Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.