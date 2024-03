"O Rei da Praia": Itapuama recebe festival de surfe com prêmio de até R$ 2 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fomentando as categorias de base masculina e feminina do surfe pernambucano, o Festival Sociocultural Esportivo "O Rei da Praia" estreia em Itapuama, no município do Cabo de Santo Agostinho-PE, neste fim de semana (23 e 24 de março). Com acesso gratuito, o festival está marcado para começar a partir das 7h.

O festival foi criado para dar espaço aos jovens surfistas locais, que entram em ação para a disputa do campeonato de surf durante dois dias seguidos nas categorias feminino, Sub-10, Sub-12, Sub-14, longboard e open.

A competição também visa movimentar a economia, a arte, a cultura e a prática esportiva da região. Todas as categorias contam com uma premiação de R$ 1.000 para o campeão ou campeã, com exceção da 'open', que tem um prêmio de R$ 2.000.

"Estamos celebrando com talentos locais e investindo no futuro das pessoas que sonham com o surf profissionalmente. O evento é para além do surf porque tem entretenimento, diversão e a oportunidade de apoiar pessoas locais que brilham nos esportes e na arte", ressaltou Harryson Moura, organizador do Festival Sociocultural Esportivo "O Rei da Praia".

"O festival é mais do que oferecer um fim de semana de entretenimento, é sobre promover a união entre expressões artísticas, práticas esportivas e preservação do meio ambiente. E tudo isso em um local inclusivo e gratuito para todas as idades e classes sociais", completou.

O festival também tem o apoio do comércio local, com Eliana Leopoldina, da ONG Reserva da Cidadania, Ricardo Fabiano, do D'Boinha Bar & Petiscos, Jorge Luiz, da AMAI (Associação de Moradores de Itapuama), Beri Santana, do Instituto Beri Santana, e Roberto Bade, da Associação de Surf do Cabo de Santo Agostinho.

Praia de Itapuama recebe o Festival Sociocultural Esportivo "O Rei da Praia" - @marelentes

Programação gratuita



A Expo Reserva da Cidadania, a feirinha de artesanato e gastronomia, a oficina de modelagem de argila, a exposição de tartarugas e o teatro de fantoche fazem parte da programação gratuita.

Os shows também agitam o festival nos dois dias, com apresentações de bandas e artistas - Contos de Fraldas, Alkymenia, Carranza + participação de Ylana Queiroga, Na Reserva do Rock, Janete Saiu Para Beber, Ediart e Banda, Crânios Alternativo, Cadaveric Infection, Marcio e Boba Serena e Aldercram França.

Oficina de modelagem de argila - 23 de março (sábado), das 15h às 17h

Campeonato de surf - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 7h às 17h;

Expo Reserva da Cidadania - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 10h às 22h;

Feirinha de Artesanato e Gastronomia - 23 e 24 de março (sábado e domingo), das 10h às 22h;

Exposição de tartarugas - 24 de março (domingo), das 15h às 17h;

Teatro de fantoche - 24 de março (domingo), das 15h às 17h

Veja a programação de shows

Sábado (23 de março)

18h – Contos de Fraldas

19h – Alkymenia

20h – Carranza + participação de Ylana Queiroga

21h – Na Reserva do Rock

22h – Janete Saiu Para Beber

Domingo (24 de março)