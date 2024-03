Transmissão Brasil x Inglaterra ao vivo hoje, 23/03: vai passar na Globo? Escalações, onde assistir e horário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção acontece neste sábado (23).

A amarelinha entra em campo neste sábado (23/03)! As seleções do Brasil e Inglaterra se enfrentam em confronto amistoso a partir das 16h, horário de Brasília, no estádio de Wembley, em Londres.

Será a primeira partida da seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior, sendo crucial um bom desempenho para as avaliações do treinador.

Como chegam os times

Quinto colocado no ranking de seleções da Fifa, o Brasil encara sua primeira partida de 2024 após um último ano pra lá de conturbado. Vem de três derrotas consecutivas, estas para as seleções do Uruguai, Colômbia e Argentina, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Por outro lado, os ingleses vêm com o terceiro lugar do ranking da Fifa, e já entram em campo em retrospecto mais favorável: a seleção vem invicta há dez jogos, sendo oito vitórias e dois empates.

Onde assistir ao vivo Brasil x Inglaterra?

O jogo será transmitido ao vivo pelo canal de TV fechada SporTV, pelo streaming GloboPlay e de forma gratuita pelo canal de TV aberta da Globo.

Prováveis escalações

Escalação Brasil: Bento; Danilo, Murilo, Beraldo e Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Rodrygo; Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Richarlison.

Técnico: Dorival Júnior.

Escalação Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Alexander-Arnold e Declan Rice; Palmer, Jude Bellingham e Phill Foden; Watkins.

Técnico: Gareth Southgate.

FICHA TÉCNICA