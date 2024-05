De virada, Santa Cruz bate o Águia-PE e chega à segunda vitória no Pernambucano Sub-20

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A equipe sub-20 do Santa Cruz retornou aos gramados neste sábado (27) para mais uma rodada do Campeonato Pernambucano da categoria. Após vencer o Sete de Setembro na estreia, por 4 a 1, o Tricolor bateu o Águia-PE por 3 a 2, de virada.

O Santa Cruz perdia por 2 a 0, mas a base Coral conseguiu reagir para arrancar a segunda vitória na competição e somar três pontos. Vale lembrar que, apesar de ser a segunda partida do Tricolor no Pernambucano Sub-20, o jogo foi válido pela 3ª rodada.

O Santa Cruz retorna aos gramados pelo Pernambucano Sub-20 em Clássico das Emoções diante do Náutico, no próximo domingo (5 de maio). A bola rola a partir das 15h, no Estádio do Arruda.