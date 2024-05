Fim do jejum! Náutico vence ABC com autoridade e vira a chave na Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Náutico abriu o placar ainda no primeiro tempo

SÉRIE C

Virando a chave! O Náutico bateu o ABC neste sábado (27) por 3 a 0 e quebrou a sequência de oito jogos sem vencer na temporada. O duelo, que aconteceu no Frasqueirão - em Natal-RN -, foi válido pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Thiago Lopes foram os autores dos gols Alvirrubros.

Além de encerrar o jejum de vitórias em 2024, o Náutico também quebrou um tabu de sete anos sem vencer o ABC na capital potiguar. Com o resultado, o Timbu passou a somar quatro pontos e passa a brigar pelo topo da classificação.

O ABC, por outro lado, segue com um péssimo aproveitamento na temporada. Nas últimas 18 partidas, contando com a partida desta noite, o Elefante comemorou apenas uma vez. Foram 6 derrotas e 11 empates. O clube chegou a engatar nove empates consecutivos.

O jogo



Mesmo sendo o visitante da partida, o Náutico entrou em campo com um esquema tático sólido e sem deixar o ABC impôr seu estilo de jogo.

Mas foi aos 31 minutos do primeiro tempo que o Timbu converteu a superioridade. Cléo cruzou certeiro para Gustavo Maia, que estava marcado, mas conseguiu dar um toque de direita para a defesa do goleiro Carlos Eduardo. O atacante aproveitou o rebote para abrir o placar.

O Timbu voltou a balançar as redes apenas na segunda etapa. Aos 14 minutos, Paulo Sérgio - que não vinha bem em campo - mostrou o peso da camisa 9 após aproveitar cruzamento e cabecear para o fundo das redes.

Após as alterações feitas por Mazola, o Náutico seguiu buscando ampliar o placar. E a missão foi cumprida aos 33 minutos da segunda etapa. Leandro Barcia deu bom passe para Thiago Lopes, que esperou Carlos Eduardo sair para mandar a bola por cima e marcar o terceiro do Timbu.

Veja os gols do Náutico contra o ABC

1º Gol

2º Gol

3º Gol

Próximo jogo do Náutico

O Náutico retorna aos gramados no próximo sábado, 4 de maio, em duelo diante do Ypiranga. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) no Estádio dos Aflitos.

Vale lembrar que o confronto da próxima rodada volta a contar com a presença da torcida, mas de forma restrita. Será permitido a entrada apenas de mulheres, crianças, idosos e PCDs.

Ficha do Jogo: ABC 0 x 3 Náutico

2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

ABC: Carlos Eduardo; Felipe Albuquerque, Wesley Santos, Richardson e Daniel; Manoel (Romário), Ruan (Daniel Cruz) e Erick Varão (Sammuel); Pedro Felipe, Gabriel Santiago (Diego Jardel) e Wallyson (Adryan). Técnico: Marcelo Cabo.

Náutico: Vagner; Arnaldo, Joecio, Rafael Vaz e Diego Matos (Luiz Paulo); Sousa (Patrick Allan), Marco Antônio e Wendel Lessa (Lorran); Cléo Silva (Leandro Barcia), Gustavo Maia (Thiago Lopes) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior.

Data: Sábado, 27 de abril de 2024.

Sábado, 27 de abril de 2024. Horário: 17h, horário de Brasília.

17h, horário de Brasília. Local: Estádio Frasqueirão, Natal-RN.



Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG).

Hieger Tulio Cardoso (MG). Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa (Ambos de MG).

Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa (Ambos de MG). Quarto árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento (RN).

Gols : Gustavo Maia, aos 31 do 1º tempo, Paulo Sérgio, aos 14 do 2º tempo, e Thiago Lopes, aos 33 do 2º tempo (N).

: Gustavo Maia, aos 31 do 1º tempo, Paulo Sérgio, aos 14 do 2º tempo, e Thiago Lopes, aos 33 do 2º tempo (N). Cartões amarelos: Pedro Felipem, Erick Varão, Daniel (A); Sousa (N).



Notas da partida

Vagner - 5 (pouco acionado)

Arnaldo - 7

Joecio - 7 (sólidez defensiva)

Rafael Vaz - 7 (sólidez defensiva)

Diego Matos - 6

Sousa - 6

Marco Antônio - 8 (melhor em campo)

Wendel Lessa - 7 (bom desempenho em campo)

Cléo Silva - 6 (saiu no 1º tempo, lesionado, mas deu o cruzamento que gerou o gol)

Gustavo Maia - 8 (Autor do primeiro gol)

Paulo Sérgio - 7 (autor do segundo gol)

Leandro Barcia - 5 (sumido em campo, mas fundamental no lance do 3º gol)

Lorran - 5

Thiago Lopes - 6 (autor do terceiro gol)

Luiz Paulo - 5

Patrick Allan - 5