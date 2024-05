Ronaldo vende SAF do Cruzeiro para dono de rede de supermercados, diz site

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Formalização do acordo contará com a presença de Ronaldo em Minas Gerais

Em um acordo histórico que promete redefinir o futuro do Cruzeiro, o renomado empresário Pedro Lourenço finaliza a aquisição das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, em parceria com o lendário Ronaldo Nazário.

Segundo informações antecipadas pelo portal No Ataque, o acordo entre o ex-atleta e o dono da rede Supermercados BH foi fechado neste sábado, dia 27 de abril.

A troca de gerência será formalizada na segunda-feira seguinte, dia 29 de abril, quando Lourenço assumirá gradualmente o controle da SAF. A expectativa é que a união das expertises de Ronaldo e do empresário abre um leque de oportunidades para o desenvolvimento da Raposa.

Cláusula específica e investimento em foco:

De acordo com o item 10 do contrato original de venda das ações em 2022, Ronaldo estava limitado em suas ações, sendo proibido de transferir o controle da SAF a terceiros durante 60 meses ou até que o investimento adicional atingisse a marca dos R$ 350 milhões.

Pedro Lourenço entra como sócio minoritário, com a possibilidade de assumir o controle total do clube no futuro, caso o investimento esperado por Ronaldo não tenha sido realizado até o momento.

A formalização do acordo será celebrada com a presença de Ronaldo Fenômeno em Belo Horizonte na próxima segunda-feira, marcando um momento histórico para o Cruzeiro e seus torcedores.