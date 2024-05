Brasileirão: Corinthians bate Fluminense com show do garoto Wesley

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo entre Corinthians x Fluminense foi válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Com show do prata da casa Wesley, o Corinthians venceu por 3x0 o Fluminense, neste domingo (28), na Neo Química Arena. O duelo foi válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Os gols do Timão foram marcados por Wesley (2x) e Cacá. O segundo gol do prata da casa, por sinal, foi uma obra de arte. Ele invadiu a área e deixou dois marcadores no chão.

Com o resultado, o time paulista subiu cinco posições e ocupa a 13ª posição com quatro pontos. Já o Fluminense caiu na mesma proporção: é o 15º lugar com a mesma pontuação.

O próximo jogo do Corinthians acontece nesta quarta-feira (1). O Timão visita o América-RN, às 20h, na Arena da Dunas, em jogo válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No mesmo dia, na mesma competição e fase, o Fluminense visita o Sampaio Corrêa. A partida acontece no Castelão, em São Luís, às 16h.