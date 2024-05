Botafogo vence Flamengo e assume liderança provisória do Brasileirão Série A na 4ª rodada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira os gols da vitória do Botafogo do clássico

O Maracanã, no Rio de Janeiro, foi palco de mais um duelo dos eternos rivais Flamengo e Botafogo. Neste domingo (28), se enfrentaram pela 4ª rodada do Brasileirão Série A.

Placar do jogo Flamengo x Botafogo e gols do clássico

O Botafogo derrotou o Flamengo por 2 a 0. Com o resultado, assumiu no momento a liderança isolada. Já o Rubro-negro saiu do G-4 do torneio.

Leia Também Confira a classificação do Brasileirão Série A 2024 atualizada na 4ª rodada e tabela com próximos jogos

Aos sete minutos do segundo tempo, em jogada ensaiada no escanteio, Luiz Henrique abriu o placar. Já na reta final, Savarino decretou a vitória do Fogão.

Ficha do jogo

Flamengo

Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Allan), De la Cruz e De Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Gerson), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter (Alexander Barboza), Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Jeffinho) e Savarino; Eduardo (Tchê Tchê) e Júnior Santos (Diego Hernández). Técnico: Artur Jorge.

Gols

Luiz Henrique aos 7 minutos do 2º tempo e Savarino aos do 48 minutos do 2º tempo.



Luiz Henrique celebra gol pelo Botafogo contra o Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Cartões amarelos

De la Cruz (Flamengo); Luiz Henrique, Jeffinho, Savarino e Danilo Barbosa (Botafogo).

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP)



Assistente 2: Evandro de Melo (SP)



Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

