NBA Playoffs: Phoenix Suns é atropelado e se torna o primeiro eliminado, mesmo com astros no elenco

Minnesota Timberwolves "varreu" a franquia do Arizona com série de 4 - 0

Temos o primeiro eliminado dos playoffs da NBA 2023/24, e por essa muitos não esperavam. O Minnesota Timberwolves atropelou o Phoenix Suns com série de 4 a 0, eliminando uma das franquias mais famosas da liga neste domingo (28/04).

Mesmo contando com os astros Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, o elenco do Suns provou que a NBA não se trata mais de super times.

Fora de casa, o Timberwolves emplacou 122 a 116 no Jogo 4, com atuação impressionante de Anthony Edwards. O ala-armador anotou 40 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Outro destaque do Minnesota foi o pivô Karl-Anthony Towns, com duplo-duplo de 28 pontos e 10 rebotes, além de três assistências.

Apesar do triunfo do time visitante, Devin Booker estava inspirado e se consagrou como cestinha da partida com impressionantes 49 pontos. Acontece que sua boa atuação foi completamente ofuscada pelo mau desempenho em equipe do Suns.

A falta de um armador principal mostrou ser uma grande pedra no sapato do time, além de problemas na defesa desde a saída de Chris Paul.

Em resumo, o Minnesota Timberwolves se consagra como o primeiro time a avançar para as semifinais dos playoffs. Agora, a equipe aguarda o vencedor da série entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

