Polícia Civil identifica quatro torcedores do Sport que chamaram o Náutico de racista em faixas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quatro homens foram identificados pela Polícia Civil de Pernambuco após investigação que visava descobrir os responsáveis pela "missão fogo nos racistas", no qual torcedores do Sport erguiam faixas provocativas na sede, CT e garagem do remo do Clube Náutico Capibaribe.

O caso aconteceu no dia 6 de abril, quando foi realizado o jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano.

De acordo com a Polícia Civil, os quatro suspeitos - que faziam parte da torcida Brava Ilha - devem ser enquadrados com base no artigo 286 do código penal, que qualifica o ato como incitação ao crime.



Sede do Náutico amanheceu com faixas que chamavam o clube de racista - Reprodução/Instagram

Náutico e Sport repudiaram o ataque

Veja a nota do Náutico:

O Clube Náutico Capibaribe, em sinal de respeito à sua história, vem a público repudiar, de maneira veemente, as cenas presenciadas nesta madrugada em nossa sede, centro de treinamento e garagem de remo.

As faixas estendidas por uma média dúzia de pessoas retrata aquilo que mais repudiamos: ódio e preconceito.

Isto posto e cientes do nosso papel, informamos que o caso já está sob os cuidados do nosso departamento jurídico e que todas as medidas cabíveis serão tomadas a fim de identificar e punir os autores destes atos, que, antes de qualquer coisa, são caracterizados pela falta de decência, dignidade e noção de convívio social.

Veja a nota do Sport:

O Sport Club do Recife repudia as faixas espalhadas por uma ínfima parte da torcida ao longo da última madrugada em frente à sede e ao centro de treinamento do Náutico, adversário deste sábado (06) na final do Campeonato Pernambucano.

Tal movimento em absolutamente nada contribui à sadia rivalidade existente entre os times e desagrega o clima de paz e harmonia pregado por Sport e Náutico não só para as decisões deste ano, mas para o futebol em Pernambuco e no Brasil.

Além disso, essa pequena parcela não representa a verdadeira torcida do Sport, que, como rapidamente pôde ser visto nas redes sociais, também condenou o ato em uníssono.

O presidente do Clube, Yuri Romão, entrou em contato com o presidente do Náutico, Bruno Becker, para reiterar repúdio em torno do ocorrido e o Sport faz uso deste comunicado para tornar público este posicionamento institucional, bem como informar que vai tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis.

A rivalidade tem que existir, mas de forma saudável, pois assim foi construída a história rubro-negra e, dentre outros, a tradição do Clássico dos Clássicos – terceiro mais antigo do país. Que neste sábado (06) tudo possa ocorrer de maneira pacífica e harmônica.