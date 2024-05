Atlético-MG abre placar sobre Sport pela Copa do Brasil; veja gol

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Zaracho fez o primeiro gol do Atlético-MG sobre o Sport pela Copa do Brasil

O Atlético-MG saiu na frente do Sport na decisão pela terceira fase da Copa do Brasil. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Galo abriu o placar sobre o Leão com Zaracho, nesta terça-feira (30), na Arena MRV.



O jogo de volta entre Sport x Atlético-MG está marcado para o dia 22 de maio na Arena de Pernambuco. O adversário das oitavas de final sairá em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja o 1º gol do Atlético-MG sobre o Sport

No segundo tempo, o Galo ampliou o placar e fez 2x0 com Guilherme Arana. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, transmite a partida por meio do canal no Youtube.