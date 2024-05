Copa do Brasil: Sport perde para Atlético-MG e fica em situação complicada na terceira fase

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Diante do adversário mais difícil até o momento na temporada, o Sport perdeu por 2x0 para o Atlético-MG, nesta terça-feira (30), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo foi válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Os gols da derrota do Leão para o Galo foram marcados por Zaracho e Arana no primeiro e segundo tempo, respectivamente. O resultado deixou o clube rubro-negro em uma situação complicada.

No jogo de volta, o Sport precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para decidir nos pênaltis. A classificação direta só acontece em caso de um triunfo com três ou mais tentos. Já o Atlético-MG joga pelo empate e até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

O Leão recebe o Galo, às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, no próximo dia 22 de maio (quarta-feira). Se conseguir uma virada, o time pernambucano ainda fatura pouco mais de R$ 3,4 milhões de premiação.

Próximo jogo

A equipe do técnico Mariano Soso não terá muito tempo para lamentar a derrota em Minas Gerais. Na próxima sexta-feira (3), o Sport visita o Coritiba, às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada da Segundona, o clube rubro-negro venceu o Vila Nova.

Sport não consegue respirar

Com um poderoso elenco, além de jogar em casa ao lado da torcida, o Atlético-MG não deixou o Sport respirar. Pressionou bastante o time rubro-negro e não à toa fez um gol aos 11 minutos com Scarpa. Porém, o VAR enxergou uma posição irregular de Hulk no início do lance.

Mesmo assim, não diminuiu o ritmo e continuou apertando o Leão. E, como diria o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aos 27, Zaracho fez 1x0 para o Galo. Antes do intervalo, ainda teve bola na trave de Hulk.

Atlético-MG amplia a vantagem

O cenário no segundo tempo não mudou. Empolgado, o Atlético-MG fez 2x0 aos 13. Após uma cobrança de escanteio, a defesa rubro-negra vacilou, Arana apareceu no primeiro poste e desviou para o fundo do gol.

Na etapa final, o Galo ainda teve mais um gol anulado. Vargas balançou a rede, mas a arbitragem apontou o impedimento. Pouco antes, Hulk acertou a trave de Caíque França mais uma vez.

Do outro lado, o Leão pouco ameaçou os donos da casa tanto no primeiro quanto no segundo tempo e não conseguiu reagir diante do poderoso adversário. Placar final: Atlético-MG 2x0 Sport.

Notas do time do Sport contra o Atlético-MG

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas da equipe rubro-negra na partida. Quem realizou a avaliação foi o comentarista Ralph de Carvalho.

Caíque França : 7 (Fez três defesas importantes).

: 7 (Fez três defesas importantes). Pedro Lima : 3 (Cometeu falhas na marcação).

: 3 (Cometeu falhas na marcação). Rafael Thyere : 3 (Não fez um bom jogo ao lado de todos da defesa).

: 3 (Não fez um bom jogo ao lado de todos da defesa). Luciano Castán : 3 (Também teve uma baixa performance).

: 3 (Também teve uma baixa performance). Felipinho : 3 (Assim como os outros defensores, falhou bastante na marcação).

: 3 (Assim como os outros defensores, falhou bastante na marcação). Felipe : 3 (baixo rendimento e falhas constantes na marcação).

: 3 (baixo rendimento e falhas constantes na marcação). Fábio Matheus : 5 (Substituiu Felipe e teve um melhor rendimento. Ajudou mais).

: 5 (Substituiu Felipe e teve um melhor rendimento. Ajudou mais). Fabrício Domínguez : 5 (Foi bastante esforçado no meio-campo).

: 5 (Foi bastante esforçado no meio-campo). Fabinho : 3 (Não apresentou bom rendimento).

: 3 (Não apresentou bom rendimento). Titi Ortíz : 4 (Baixo rendimento na criação do meio-campo).

: 4 (Baixo rendimento na criação do meio-campo). Pedro Vilhena : 3 (Não acrescentou nada quando entrou.

: 3 (Não acrescentou nada quando entrou. Lucas Lima : 4 (Pior partida desde que chegou no Sport).

: 4 (Pior partida desde que chegou no Sport). Barletta : 5 (Mostrou bastante disposição no ataque).

: 5 (Mostrou bastante disposição no ataque). Gustavo Coutinho: 5 (Pouco foi alimentado pelo meio-campo).

5 (Pouco foi alimentado pelo meio-campo). Técnico: Mariano Soso 5 (Não fez boa leitura do jogo).

Ficha do jogo

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs (Mariano) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Pedrinho), Gustavo Scarpa (Mauricio Lemos) e Zaracho (Vargas); Paulinho (Igor Gomes) e Hulk.

Técnico: Gabriel Milito.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe (Fábio Matheus), Fabrício Domínguez (Fabinho) e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Titi Ortíz (Pedro Vilhena), Romarinho e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mariano Soso.