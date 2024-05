Escalação do Bahia: Veja o time provável do Tricolor contra o Criciúma para a Copa do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bahia retorna aos gramados da Arena Fonte Nova nesta terça-feira (30), diante do Criciúma, em duelo decisivo pela Copa do Brasil 2024. O Tricolor de Aço entra em campo empolgado após triunfo diante do Grêmio no último sábado (27), pela Série A, mas deve contar com algumas mudanças na equipe titular.

Rogério Ceni deve voltar a contar com o zagueiro Victor Cuesta, que ficou de fora da última partida após passar por cirurgia no nariz. Outros atletas também devem ser poupados por desgaste físico. Nicolás Acevedo e Ryan seguem sendo desfalques por lesão.

A bola rola para Bahia x Criciúma a partir das 19h, horário de Brasília. A partida é válida pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. O Sportv (TV fechada) e o canal Premiere (pay-per-view) transmitem o duelo ao vivo.

Confira o time provável do Bahia para esta terça-feira:

Marcos Felipe

Santiago Arias (Gilberto)

Gabriel Xavier

Victor Cuesta

Luciano Juba

Caio Alexandre

Jean Lucas

Everton Ribeiro (Carlos De Pena)

Cauly

Thaciano (Biel)

Everaldo

Técnico: Rogério Ceni

Luciano Juba, jogador do Bahia - Tiago Caldas/Bahia

Time provável do Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Meritão, Newton Jr, Marcelo Hermes, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus; Yannick Bolasie (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.

Ficha do Jogo: Bahia x Criciúma

Terceira fase da Copa do Brasil 2024 - Jogo de Ida

Data: terça-feira, 30 de abril de 2024

terça-feira, 30 de abril de 2024 Horário: 19h, horário de Brasília

19h, horário de Brasília Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Arena Fonte Nova, em Salvador-BA Transmissão: Sportv e canal Premiere

Veja os melhores momentos de Bahia x Grêmio na Série A