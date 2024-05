Gabigol é liberado para jogar pelo Flamengo ao conseguir efeito suspensivo de punição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do Ge

Nesta terça-feira (30 de abril), a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, liberou Gabigol para voltar a jogar pelo Flamengo ao acatar por unanimidade o pedido de efeito suspensivo.

O atacante havia sido suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), desde o dia 25 de março, por tentativa de fraude do exame antidoping.

Neste ano, Gabigol marcou dois gols em oito partidas. O ídolo rubro-negro pode voltar a treinar com o grupo no centro de treinamento Ninho do Urubu.

Ele não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, na primeira fase do Campeonato Carioca, no dia 25 de fevereiro.

De acordo com o Ge, a decisão seguiu as expectativas da defesa, que espera outra decisão favorável quando houver novo julgamento (ainda sem data).

Nas redes sociais, para comemorar, o atleta compartilhou um vídeo em que um boneco com a camisa 10 do Flamengo corre para o Maracanã.

Durante a suspensão, o Tite foi visitá-lo para conversar. O jogador treinava em casa, utilizando a academia e o campo de seu condomínio, sob supervisão de profissionais de saúde do clube.

Gabigol vai renovar contrato com o Flamengo?

Gabigol pode atuar enquanto aguarda o julgamento do recurso. No entanto, o contrato com o Flamengo vai até dezembro. A partir de 01 de julho, pode assinar pré-contrato com outra equipe.