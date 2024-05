MSI 2024: Quando é o jogo da LOUD? Veja data, horário e adversário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Mid-Season Invtitaional (MSI) do League of Legends vai começar! Com os primeiros jogos marcados para esta quarta-feira (1º), a LOUD se prepara para estrear também nesta semana. Representante brasileira no MSI 2024, a Verduxa terá um desafio complicado pela frente.

Campeã da 1ª etapa do CBLoL 2024, a LOUD encara a chinesa TOP Esports (TES) nesta quinta-feira (2). O duelo está previsto para acontecer às 8h, de Brasília, podendo acontecer mais cedo ou mais tarde, já que irá começar logo após o término da série entre Fnatic e GAM Esports - marcada para as 5h.

O vencedor de TES x LOUD encara o vencedor de Fnatic x GAM na Final da chave superior. O jogo vale vaga na segunda fase do MSI 2024. As equipes perdedores se enfrentam pela chance de encarar a perdedora da final da chave superior em duelo valendo a última vaga da fase seguinte da competição.

O MSI 2024, que começa nesta quarta, tem Grande Final prevista para acontecer no dia 19 de maio. Doze equipes estão classificadas para a competição, sendo oito para disputar a primeira fase e quatro já classificadas para a segunda.

Grupo B do MSI (ATUALIZADO)

Veja o chaveamento da LOUD na primeira fase do MSI 2024:

J1 - TOP Esports x LOUD - 02/05 - 8h

- 02/05 - 8h J2 - Fnatic x GAM Esports - 02/05 - 5h

J3 - TOP Esports x Fnatic - 03/05 - 5h (Vale vaga)

J4 - LOUD x GAM Esports - 04/05 - 8h

J5 - Perdedor J3 x Vencedor J4 - 05/05 - 8h (Vale vaga)

Formato do MSI 2024