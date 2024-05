O jogo do Flamengo vai passar na Globo, Amazon ou Sportv? Saiba onde assistir ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Copa do Brasil volta com jogos decisivos nesta quarta-feira (1º), mas os fãs de futebol na TV aberta terão que se contentar com outro tipo de entretenimento: a Globo transmite um especial sobre a banda Paralamas do Sucesso no lugar do duelo entre Flamengo e Amazonas, às 21h30.

Onde assistir ao jogo do Flamengo x Amazonas?



A partida entre Flamengo e Amazonas será transmitida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do Jogo: Flamengo x Amazonas

Terceira Fase da Copa do Brasil - Jogo de Ida



Data: Quarta-feira, 1º de maio de 2024

Horário: 21h30, horário de Brasília

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Transmissão: Sportv e Premiere.

Escalações prováveis

Flamengo:

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan e Gerson; Luiz Araújo, De La Cruz e Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Tite.

Amazonas:

Edson; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Diego Torres; Ênio, Igor Bolt e Sassá. Técnico: Adilson Batista.

Tem jogo na Globo hoje?



A Rede Globo não vai transmitir nenhuma partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira. No lugar, o programa "Som Brasil", em homenagem ao Paralamas do Sucesso, vai ao ar às 22h25, logo após a novela Renascer.

Programação da Copa do Brasil nesta quarta (01/05):