Sport registra superávit milionário em 2023 após aporte da Liga; Veja detalhes das contas do Leão

O Sport divulgou nesta terça-feira (30), o seu balanço financeiro do ano de 2023. Por meio de um documento extenso e bastante detalhado, o Leão apontou um superávit nas contas, algo que não acontecia no clube desde 2012, ainda na gestão Gustavo Dubeux. Em 2022, o déficit foi acima de R$ 17 milhões.

Liga turbina contas do Leão

Em 2023, o superávit foi de aproximadamente R$ 72 milhões. Muito disso, por conta da receita vinda da Liga Forte União, da qual o clube pernambucano faz parte. Foram mais de R$ 130 milhões aportados no Leão. Em termos contábeis, esse valor já foi incorporado no balanço do ano passado, mas o Sport ainda tem R$ 98 milhões a receber em 2024. Recebeu R$ 32 milhões em 2023.

Provavelmente, foi essa receita que permitiu o Sport fazer investimentos em jogadores como Gustavo Coutinho, Romarinho e Barletta. Além disso, o Leão também pode ter aportado parte desse dinheiro na reforma da Ilha do Retiro, que ainda segue em curso.

Outros detalhes que chamam a atenção no documento revelado pelo Sport diz respeito ao gasto com futebol, que ficou na casa dos R$ 77 milhões, bem acima dos R$ 40 milhões de 2022. Em ambos os anos, o Leão estava na Série B do Brasileiro.

Sport avança em receitas de sócios

No que diz respeito às receitas, convém destacar o esforço financeiro da direção do Sport para aumentar as receitas em 2023 para chegarem perto de 2022. Tomando a exclusão da receita da Liga, o clube da Ilha teve uma receita de R$ 72 milhões contra R$ 75 milhões em 2022. Sendo que no ano retrasado, o Sport contou com a venda de jogadores como Mikael, por exemplo. Esse dinheiro foi de quase R$ 30 milhões.

Assim, o Sport avançou na obtenção de novas receitas, melhorando as receitas em Direitos de Televisão, Marketing, bilheteria de jogos e principalmente da contribuição de associados. Esse último dado saltou de R$ 4 milhões para mais de R$ 12 milhões em 2023.

Passivo do Sport cresce, mas dívida de curto prazo reduz

Apesar do passivo do Sport ter subido para R$ 276 milhões (contra R$ 271 milhões em 2022), chama a atenção que o Leão, provavelmente pela recuperação judicial, conseguiu reduzir drasticamente sua dívida de curto prazo - saindo de R$ 215 milhões em 2022 para R$ 122 milhões em 2023. Esse diferença foi para a dívida de longa prazo do clube, que saltou de R$ 55 milhões para R$ 153 milhões. Essa mudança traz um pouco de fôlego ao Rubro-negro na questão do pagamento dessas contas.