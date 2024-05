Tem jogo na Globo hoje (01/05)? Vai passar o jogo do Flamengo? Veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Copa do Brasil retorna nesta quarta-feira (1º) com mais duelos decisivos pela Terceira Fase. Mas, para os entusiastas do futebol na TV aberta, a Rede Globo terá outros planos nesta noite.

A emissora detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil para o sinal aberto, mas não irá televisionar nenhuma partida desta quarta. Ou seja, o duelo entre Flamengo e Amazonas, único da noite marcado para as 21h30, será transmitido em outro local.

Tem jogo na Globo hoje? Veja a programação desta quarta (1º)

A Globo não transmite jogo de futebol nesta quarta-feira, 1º de maio. A emissora irá veicular o especial sobre a banda Paralamas do Sucesso no primeiro "Som Brasil" deste ano.

Onde assistir Flamengo x Amazonas ao vivo?

A partida pela Copa do Brasil conta com transmissão ao vivo do Sportv e do canal Premiere.

Jogos desta quarta (01/05) na Copa do Brasil:

16h - Sampaio Corrêa x Fluminense - Prime Video

16h - Brusque x Atlético-GO - Sportv e Premiere

18h - Sousa x Bragantino - Prime Video

18h - Ypiranga x Athletico-PR - Prime Video

19h - Fortaleza x Vasco - Sportv e Premiere

20h - América-RN x Corinthians - Prime Video