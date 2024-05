Botafogo x Vitória: Onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Botafogo e Vitória se enfrentam pela Copa do Brasil 2024

COPA DO BRASIL

Nesta quarta-feira (2), o Vitória tem duelo marcado diante do Botafogo em duelo decisivo pela Terceira Fase da Copa do Brasil 2024. A bola rola no Estádio Nilton Santos a partir das 19h, horário de Brasília.

O Leão da Barra não vive bom momento na temporada. Apesar de ter se sagrado campeão baiano no início de abril, a equipe chegou à marca de quatro jogos sem vencer. O Vitória, inclusive, vem de derrota para o Cruzeiro por 3 a 1, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o Botafogo chega em momento oposto ao adversário desta noite. O Glorioso chegou na sua quarta vitória consecutiva após bater o Flamengo no Brasileirão.

Transmissão ao vivo

Botafogo e Vitória entram em campo em duelo transmitido ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo canal por assinatura Premiere.

Ficha do Jogo: Botafogo x Vitória

Terceira Fase da Copa do Brasil - Jogo de ida

Data: Quinta-feira, 2 de maio

Quinta-feira, 2 de maio Horário: 19h, horário de Brasília

19h, horário de Brasília Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro-RJ

Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro-RJ Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Botafogo: John Victor, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo e Savarino; Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu, Luan Santos (Mateus Gonçalves ou Bruno Uvini) e Matheuzinho; Osvaldo e Alerrandro (Luiz Adriano ou Janderson). Técnico: Léo Condé.



Arbitragem