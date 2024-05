CRB x Ceará: Onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ceará visita o CRB pela Copa do Brasil 2024

COPA DO BRASIL

Duelo de nordestinos na Copa do Brasil 2024! O CRB recebe o Ceará nesta quinta-feira (2) em duelo válido pela Terceira Fase da competição nacional. As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, pela partida de ida.

Semifinalista da Copa do Nordeste, o CRB quer reencontrar o caminho das vitórias após vir de dois empates e uma derrota. No último sábado (27), empatou em 0 a 0 com o Amazonas, em jogo pela Segundona.

O Ceará também não vive grande momento. Apesar de ter faturado o título do Campeonato Cearense no início de abril, o Vozão está há cinco jogos sem vencer. Na última segunda-feira (29), foi derrotado fora de casa para o Mirassol, pela Série B.

Transmissão ao vivo

A bola rola para CRB e Ceará com transmissão ao vivo do canal fechado Sportv e do canal por assinatura Premiere.

Ficha do jogo: CRB x Ceará

Terceira Fase da Copa do Brasil 2024

Data: Quinta-feira, 2 de maio

Quinta-feira, 2 de maio Horário: 20h30, horário de Brasília

20h30, horário de Brasília Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL Transmissão: Sportv e Premiere

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique), Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Caio César e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon, Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem