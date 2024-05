Seleção Brasileira Feminina jogará amistoso na Arena de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, foi confirmada como o palco do amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Jamaica. O duelo acontece no dia 1º de junho e vai servir como preparação para as Olimpíadas de Paris. Existia uma dúvida entre o palco da Copa do Mundo de 2024 e o estádio do Arruda.



"Eles (membros da CBF) vieram na semana passada. Na verdade, a CBF, a Fifa já tinha feito vistoria para a candidatura de Pernambuco à Copa do Mundo e o estádio obviamente já havia sido aprovado, por instâncias inclusive mais altas que a FIFA", afirmou o diretor da Arena, Marcos Nunes.

"Nada mais coerente que essa confirmação. Essa declaração veio pelo presidente, Evandro de Carvalho", completou o gestor, em entrevista ao GE.

A ideia da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) em realizar o jogo da Seleção Brasileira Feminina no Arruda era visando um menor custo e maior lucro com a arrecadação da partida. Porém, o estádio do Santa Cruz não atendeu a integralidade do caderno de encargos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização dos jogos do time feminino da Canarinho.

Com o dinheiro do lucro da realização do jogo, Evandro Carvalho, presidente da FPF, já declarou que destinará a verba ao Santa Cruz. O Tricolor do Arruda está sem calendário até a próxima temporada após disputar apenas as Eliminatórias da Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano em 2024.

Última passagem da Seleção Brasileira Feminina no Recife

Há 11 anos que a Seleção Brasileira Feminina não joga na capital pernambucana. Na ocasião, enfrentou a Seleção Pernambucana em amistoso. A partida marcou a estreia da goleiro pernambucana Bárbara com a camisa verde e amarela.

