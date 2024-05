Sport vence Coritiba, segue 100% e assume liderança da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo entre Coritiba x Sport foi válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Fora de casa, o Sport venceu por 1x0 o Coritiba, nesta sexta-feira (3), no estádio Couto Pereira. O duelo foi válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Gustavo Coutinho, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Leão assumiu provisoriamente a liderança da Série B. Isso porque o time rubro-negro abriu a rodada, que só acaba nesta segunda-feira (6). Santos, Chapecoense e Operário são as equipes que podem igualar a pontuação do clube pernambucano.

Assim, a equipe do técnico Mariano Soso possui 100% de aproveitamento: além do Coxa, que sofreu a primeira derrota em casa, bateu o Amazonas e Vila Nova, respectivamente.

O próximo jogo do Sport acontece apenas no sábado (11). Às 17h, recebe o Brusque, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Gustagol entra em ação pelo Sport

Apesar do desgaste e resultado negativo, o Sport não sentiu a derrota para o Atlético-MG na última terça-feira. O time leonino começou a partida em cima do Coritiba, mesmo jogando fora de casa.

Do outro lado, o Coxa não se intimidou e também partiu para cima do Leão. Porém, foi o clube pernambucano que abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo.

O meia Lucas Lima avançou pelo lado esquerdo do ataque e acertou um belo cruzamento na cabeça do atacante Gustavo Coutinho. Foi o famoso passe com a mão". Como grande centroavante, "Gustagol" testou para o fundo da rede.

Pouco antes do intervalo, o Coritiba balançou a rede com Frizzo. No entanto, o lance foi corretamente anulado pela arbitragem, que ainda teve a confirmação pelo árbitro de vídeo (VAR).

Leão reduziu o ritmo no segundo tempo

Enquanto no primeiro tempo parecia que o Sport estava jogando em casa, na etapa final, o técnico Mariano Soso optou por abaixar linhas de marcação e recuar a equipe. Retraído, o Coritiba cresceu, mas parou na defesa rubro-negra. Quando teve espaço, errou na conclusão das jogadas. Placar final: 1x0 para o Leão.

Veja as notas do Escrete de Ouro para o time do Sport

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas da equipe rubro-negra na partida. Quem realizou a avaliação foi o comentarista Ednaldo Santos.

Caíque França: 8 (Seguro e muito bem colocado).

(Seguro e muito bem colocado). Pedro Lima: 6 (Precisa melhorar a marcação).

(Precisa melhorar a marcação). Roberto Rosales: 7 (Evoluiu um pouco na defesa e no ataque).

(Evoluiu um pouco na defesa e no ataque). Rafael Thyere: 6 (Falhou em situações importantes).

(Falhou em situações importantes). Luciano Castán: 7 (Foi um pouco melhor que Thyere).

(Foi um pouco melhor que Thyere). Felipinho: 6 (Falhou muito na esquerda).

(Falhou muito na esquerda). Felipe 6 (Teve erros perigosos na saída de bola).

(Teve erros perigosos na saída de bola). Fabrício Domínguez: 8 (Foi bem na defesa e no ataque).

(Foi bem na defesa e no ataque). Lucas Lima: 9 (Quase perfeito, autor de bela assistência).

(Quase perfeito, autor de bela assistência). Vini Faria: 6 (Atuação regular pela ponta esquerda)

(Atuação regular pela ponta esquerda) Barletta: 8 (Foi acima da média no ataque).

(Foi acima da média no ataque). Chico: 6 (Fez o feijão com arroz).

(Fez o feijão com arroz). Romarinho: 6 (Não jogou bem).

(Não jogou bem). Alan Ruiz: 6 (Desempenho regular).

(Desempenho regular). Gustavo Coutinho: 8 (Fez o gol e foi importantíssimo).

(Fez o gol e foi importantíssimo). Fábio Matheus: 6 (Pouco tempo para mostrar futebol).

(Pouco tempo para mostrar futebol). Mariano Soso: 7 (Teve uma boa leitura de jogo).

Ficha do jogo

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Bernardo, Morelli (Brandão) e Sebastiãn Gómez (Geovane Meurer); Matheus Frizzo, Leandro Damião e Figueiredo (Wesley Pomba).

Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Caíque França; Pedro Lima (Roberto Rosales), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima (Vinicius Faria); Romarinho (Alan Ruiz), Chrystian Barletta (Chico) e Gustavo Coutinho (Fábio Matheus).

Técnico: Mariano Soso.