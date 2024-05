Resultado Madrid Open 2024 hoje (4/5): confira quem é a campeão feminina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A final feminina do WTA 1000 de Madrid 2024 aconteceu neste sábado (4/5), na quadra central Manolo Santana, no complexo da Caja Magica, na cidade de Madrid, na capital da Espanha. O embate decisivo ocorreu entre a polonesa Iga Swiatek, atual número um do mundo, e Aryna Sabalenka, atual número 2 do mundo. Melhor para a polonesa, que venceu por dois sets a um, com parciais de 7-5, 4-6 e 7-6 (9-7).

Independente do resultado, o ranking entre as duas não muda.

A final de hoje foi uma reedição do ano passado, quando Sabalenka venceu por dois sets a um, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3.

Como foi a final do WTA 1000 de Madrid



O primeiro set da final começou bem equilibrado, com empate entre as duas tenistas nos dez primeiros games. Tanto Iga como Sabalenka tiveram chances de quebra, mas não conseguiram desgarrar no placar. Assim, chegaram na reta final do set empatadas. Contudo, no último game de saque, Sabalenka foi quebrada, permitindo que a polonesa quebrasse e vencesse o set.

1º set

Iga Swiatek - 7

Aryna Sabalenka - 5

2º set

Segundo sete começou com quebra de Sabalenka. Mas Iga já devolveu. Sabalenka, contudo, fez outra quebra. E por incrível que pareça, Switek foi quebrar novamente.



Mas o equilíbrio se desfez no fim do set e Sabalenka venceu o segundo set.

Iga Swiatek - 4

Aryna Sabalenka - 6

3º set

O terceiro set foi bem equilibrado, com muita emoção durante os saques das duas. Acabou indo para o tie-break, que foi bastante equilibrado, sendo decidido nos pontos alternados (9-7), após erro de Sabalenka.