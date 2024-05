Onde assistir Aldo x Martinez hoje (04) ao vivo: Saiba horário, cards completos e onde assistir a luta de José Aldo no UFC 301

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Brasileiro encara americano no seu retorno ao octógono do UFC

Neste sábado (04/05), acontecerá o especial UFC 301 um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros apaixonados por artes marciais, tendo diversas lutas importantes todas em solo brasileiro, acontecendo na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O início dos combates está marcado para às 19h (horário de Brasília), porém a luta mais aguardada é o retorno de José Aldo, co-evento.

Quase dois anos afastado, Aldo retornar ao ringue para um possível última luta no UFC, encarando o americano Jonathan Martinez. O brasileiro terá total apoio dos torcedores presentes, e aguarda uma possível renovação de contrato para lutar pelo cinturão novamente.

Onde assistir

Os apaixonados por artes marciais terão como assistir cada detalhe do UFC 301 que ocorre neste sábado (04), visto que o Canal Goat, no Youtube irá transmitir de forma gratuita o card preliminar completo.

Já as lutas principais incluindo a possível última luta de José Aldo, terá transmissão ao vivo e exclusiva do UFC Fight Pass, serviço de streaming do evento.

Card completo do UFC 301

Card Preliminar (a partir das 19h)



Alessandro Costa x Kevin Borjas (Peso-Mosca)



Ismael Bonfim x Vinc Pichel (Peso-Leve)



Dione Barbosa x Ernesta Kareckaité (Peso-Mosca Feminino)



Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey (Peso-Leve)



Joaquim Silva x Drakkar Klose (Peso-Leve)



Jean Silva x William Gomis (Peso-Pena)



Elves Brener x Myktybek Orolbai (Peso-Leve)



Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (Peso-Palha Feminino)



Jack Shore x Joanderson Brito (Peso-Pena)



Card Principal (a partir das 23h)