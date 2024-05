Onde assistir UFC 301 hoje (04) ao vivo: Saiba horário, cards completos e onde assistir ao vivo o UFC 301 no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com 14 combates, incluindo o retorno de José Aldo, UFC 301 acontece neste sábado (04)

Um dos eventos mais aguardados do país, o UFC 301 acontecerá neste sábado (04/05), com diversas lutas importantes em solo brasileiro, sim o evento acontecerá na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O início dos combates está marcado para às 19h (horário de Brasília), possuindo um retorno esperado: José Aldo.

Com 14 combates marcados, o mais esperado pelo público é o da lenda do UFC, José Aldo, que irá enfrentar Jonathan Martinez pela o que pode ser sua última luta na empresa.

Outro brasileiro que irá brilhar no ringue é Alexandre Pantoja, atual campeão peso-mosca que defenderá seu cinturão contra Steve Erceg.

Onde assistir

Os apaixonados por artes marciais terão como assistir cada detalhe do UFC 301 que ocorre neste sábado (04), visto que o Canal Goat, no Youtube irá transmitir de forma gratuita o card preliminar completo.

Já as lutas principais incluindo a de José Aldo, terá transmissão ao vivo e exclusiva do UFC Fight Pass, serviço de streaming do evento.

Card completo do UFC 301

Card Preliminar (a partir das 19h)



Alessandro Costa x Kevin Borjas (Peso-Mosca)



Ismael Bonfim x Vinc Pichel (Peso-Leve)



Dione Barbosa x Ernesta Kareckaité (Peso-Mosca Feminino)



Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey (Peso-Leve)



Joaquim Silva x Drakkar Klose (Peso-Leve)



Jean Silva x William Gomis (Peso-Pena)



Elves Brener x Myktybek Orolbai (Peso-Leve)



Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (Peso-Palha Feminino)



Jack Shore x Joanderson Brito (Peso-Pena)



Card Principal (a partir das 23h)