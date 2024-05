Real Madrid é campeão de La Liga; Veja lista de campeões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Real Madrid foi campeão de La Liga mais uma vez. Após vencer o Cádiz por 3x0, na manhã deste sábado (4), o time merengue ainda contou com a derrota do Barcelona para o Girona, por 4x2, para erguer mais um troféu da Liga Espanhola. Esse é o 36º título do time da capital, maior campeão da competição.

O Barcelona tem 27 conquistas e o Atlético de Madrid tem 11.

Com 87 pontos, o Real Madrid não pode mais ser alcançado com quatro rodadas de antecedência. O time de Carlo Ancelotti ainda pode chegar a 99 pontos da temporada.

Confira lista de campeões de La Liga