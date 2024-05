Resultado do jogo do Flamengo hoje (4/5): Confira placar e classificação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (4), Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentaram, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024. A partida acabou empatada em 1x1, com gols de Pedro Henrique para os donos da casa, e Bruno Henrique, para o Mengão.

Os cariocas saíram da partida reclamando bastante da arbitragem da partida, principalmente no que diz respeito ao segundo tempo. Mas a partida foi além das polêmicas e teve muita movimentação, com bolas na trave e acionamento do VAR.

Com o resultado, o Flamengo segue sem vencer no Brasileirão. Já são três partidas sem ganhar. O time do técnico Tite está em quarto com oito pontos, mas um jogo a mais do que os adversários. O Bragantino está em terceiro, com um ponto a mais.

Escalações

Red Bull Bragantino

Flamengo

Classificação do Brasileirão 2024