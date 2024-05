Resultado Fluminense x Atlético-MG: Acompanhe o placar parcial do jogo do Galo pela 5ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (4), Fluminense e Atlético-MG se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão 2024.

A partida não conta com transmissão de tv, aberta ou fechada, e é exclusiva do serviço pay-per-view do Premiere.

Clique aqui para assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo e online com imagens



Placar parcial: Fluminense 2 x 2 Atlético-MG

4' 1T: GOOOOOOL DO FLUMINENSE! - Germán Cano

16' 2T: GOOOOOL DO FLUMINENSE! - Renato Augusto

28' 2T: GOOOOOOOL DO ATLÉTICO! - Vargas

31' 2T: GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO - Vargas



Acompanhe ao vivo:



Escalações

Fluminense

Atlético-MG

Classificação do Brasileirão 2024