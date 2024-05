UFC 301: Saiba horários e onde assistir as lutas de José Aldo e Alexandre Pantoja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é dia de UFC no Brasil! Neste sábado (4), o UFC 301 acontece na Farmasi Arena, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Dentre as principais atrações da noite, estão as lutas dos brasileiros José Aldo, que volta à categoria após quase dois anos ausente, e Alexandre Pantoja.

Aldo enfrentará o americano Jonathan Martinez, no Peso-Galo, enquanto Pantoja encara o australiano Steve Erceg, no Peso-Mosca

Ambas as lutas estão no card principal, sendo as duas últimas do mesmo. A previsão de início do card, que contará com cinco lutas é às 23h, horário de Brasília.

Portanto, é bom que o torcedor esteja pronto para varar a madrugada na expectativa de acompanhar as duas lutas.

Transmissão ao vivo do UFC 301

O card preliminar, marcado para às 19h, terá transmissão ao vivo e online grátis do Canal GOAT, no YouTube.

O card principal por sua vez, terá transmissão exclusiva do UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial do UFC e que custa a partir de R$ 29,90 no plano mensal.

Todas as lutas do UFC 301

Card Preliminar (19h, horário de Brasília)

Alessandro Costa x Kevin Borjas (Peso-Mosca)



Ismael Bonfim x Vinc Pichel (Peso-Leve)



Dione Barbosa x Ernesta Kareckaité (Peso-Mosca Feminino)



Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey (Peso-Leve)



Joaquim Silva x Drakkar Klose (Peso-Leve)



Jean Silva x William Gomis (Peso-Pena)



Elves Brener x Myktybek Orolbai (Peso-Leve)



Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (Peso-Palha Feminino)



Jack Shore x Joanderson Brito (Peso-Pena)

Card Principal (23h, horário de Brasília)